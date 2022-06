Nos anos da troika, o petróleo era mais caro e os combustíveis mais baratos?

A frase

“No tempo da troika, o preço do petróleo era ainda mais alto e os preços dos combustíveis eram mais baixos do que são actualmente.” Mira Amaral, ex-ministro da Indústria e Energia

O contexto

Na semana em que os combustíveis atingiram preços com níveis historicamente elevados — houve postos nas regiões de Lisboa e do Porto em que a gasolina simples 95 se aproximou ou superou os 2,3 euros — o ex-ministro da Indústria e Energia, Luís Mira Amaral, desabafou, em declarações ao jornal inevitável, que nem nos tempos da troika, quando o valor do petróleo esteve mais alto, se praticaram preços de combustíveis tão elevados. Esta é, aliás, uma uma ideia recuperada muitas vezes.

Os factos

Primeiro, vejamos os preços médios actuais dos combustíveis. De acordo com o site da Direcção-Geral de Energia e Geologia​, que publica dados baseados nos preços comunicados pelos postos de abastecimento de Portugal continental, na última segunda-feira (dia em que havia bombas a cobrar 2,3 euros por um litro de gasolina 95), o gasóleo simples estava, em média, nos 1,893 euros por litro e a gasolina nos 1,171. Na quinta-feira (último valor disponível), os valores médios andavam pelos 1,906 euros por litro no caso do gasóleo e 2,188 no da gasolina.

Nos anos da troika (2011/2014), de acordo com a Pordata (que cita dados da DGEG), o preço médio dos combustíveis atingiu o seu máximo em 2012: 1,64 euros por litro no caso da gasolina simples 95 e 1,45 euros por litro no caso do gasóleo rodoviário.

E o preço do brent? Segundo a evolução das cotações do petróleo bruto publicada pelo Banco de Portugal (BdP), o valor mais elevado entre 2011 e 2014 foi registado em Março de 2012: 96,014 euros por barril (já com Pedro Passos Coelho à frente do Governo). No último mês de que há registo em Portugal, Maio de 2022, o valor situava-se nos 108,067 euros por barril, de acordo com as estatísticas do BdP.

Em resumo

Não há dúvida de que os combustíveis eram mais baratos entre 2011 e 2014, e nessa primeira parte, a frase é verdadeira. Mas, de acordo com os dados disponibilizados pelo Banco de Portugal, o preço do barril de petróleo também está mais elevado agora do que estava em Março de 2012, mês em que foi batido o recorde máximo de preço, nos anos da troika. A segunda parte está, portanto, errada.