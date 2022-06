Liga das Nações: Mbappé evita derrota, mas não tira França do último lugar

Áustria esteve em vantagem e na liderança do grupo até sete minutos do fim. Croácia venceu Dinamarca em Copenhaga e aumenta a emoção na luta pelo primeiro lugar.

A França evitou, esta sexta-feira, com um golo de Kylian Mbappé, a segunda derrota no grupo 1 da Liga A da Liga das Nações, empatando (1-1) já perto do final frente à selecção da Áustria, no Estádio Ernst Happel (antigo Pratter), em Viena,​ em partida da terceira ronda, concluída com a liderança da Dinamarca, derrotada pela Croácia (0-1) em Copenhaga.

Os campeões do mundo e detentores da Liga das Nações continuam irreconhecíveis, perdidos no fundo do grupo que chegou a ter, provisoriamente, os austríacos na liderança, proeza negada por Mbappé, autor do golo francês aos 83 minutos, que, aliás, esteve na iminência de operar a reviravolta com um remate à barra e um derradeiro disparo defendido por Patrick Pentz, uma das figuras da noite.

Com Kylian Mbappé de reserva (surgiu em campo aos 63 minutos para agitar as águas), face aos problemas musculares do avançado do Paris Saint-Germain, a França teve uma entrada tímida mas conseguiu equilibrar e até passar a exercer maior domínio depois de um início mais assertivo dos austríacos.

A equipa de Didier Deshamps esteve, inclusive, perto de marcar num lance em que os reflexos de Karim Benzema não foram suficientes para superar a capacidade de reacção do guarda-redes Patrick Pentz.

O goleador do Real Madrid ainda testou a atenção do guardião do Áustria de Viena, mas a França parecia condenada a sofrer, com Hugo Lloris a ser batido na sequência de uma recuperação a meio-campo de que resultou um lance desenvolvido pela direita, com cruzamento para Andreas Weimann finalizar sem oposição na pequena área.

Nesse instante, a França caía para a cauda do grupo, com um ponto, já que a Croácia — selecção que defronta na segunda-feira, na reedição da final do Campeonato do Mundo de 2018 — pontuava na Dinamarca, onde chegaria mesmo ao triunfo, aproximando-se do primeiro lugar.

A entrada de Mbappé, numa fase em que Ralf Rangnick respondia com a substituição dos atacantes Weimann e Arnautovic, vendo-se pouco depois forçado a digerir a lesão de Alaba, introduziu uma nota de vertigem no jogo dos franceses, que se precipitavam num ataque controlado pela lucidez austríaca, que não dava espaço para a velocidade de Mbappé ou Nkunku, último trunfo de Deschamps na tentativa de quebrar um ciclo de 29 anos sem vencer na Áustria.

Mas Mbappé acabaria mesmo por encontrar o espaço necessário para evitar a derrota e somar o segundo empate de França nesta Liga das Nações.

Em Copenhaga, a Dinamarca não conseguiu isolar-se no comando ao perder por 0-1 frente à Croácia, que obteve o primeiro triunfo no grupo 1 antes da viagem a França. Um golo de Pasalic (69') determinou o resultado de uma partida que colocou os croatas na luta, seguindo no terceiro lugar a dois pontos dos nórdicos (6) e em igualdade pontual com os austríacos, ambos com mais dois pontos que a França (2).