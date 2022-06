Hóquei: Benfica vence derby e força quinto jogo nas meias-finais

Sporting esteve a ganhar por 1-3 no pavilhão da Luz, mas acabou derrotado por 5-3. Jogo decisivo está marcado para domingo, no pavilhão João Rocha.

Vai haver quinto derby nas meias-finais da Liga portuguesa de hóquei em patins. No quarto jogo da eliminatória entre Benfica e Sporting, os “encarnados” levaram a melhor, por 5-3, no pavilhão da Luz, em Lisboa, e vão discutir a negra com o rival no domingo, às 18h30, no pavilhão João Rocha.

O Benfica entrou melhor na partida, marcando logo aos 3 minutos, numa jogada de insistência de Lucas Ordoñez. O argentino fez um primeiro remate do lado direito e ainda foi a tempo da recarga, inaugurando o marcador.

O Sporting manteve o plano de jogo e, de forma paciente, foi circulando a bola, chegando ao empate num remate de meia distância de Gonzalo Romero.

Antes do intervalo, João Souto deu a volta ao marcador, na sequência de um ressalto e de uma assistência posterior de Matías Platero, deixando os “leões” em vantagem no fim do primeiro tempo.

No regresso dos balneários, o Benfica carregou e esteve perto do empate num par de ocasiões, mas seria mesmo o Sporting a chegar ao 1-3, numa transição bem concluída por Alessandro Verona.

Na resposta, o Benfica ganhou a décima falta, mas Lucas Ordoñez, primeiro, e Carlos Nicolía (na sequência de um azul), depois, desperdiçaram. Mas à terceira bola parada Nicolía marcou mesmo e reduziu para 2-3.

Os “encarnados” subiram as linhas de pressão enquanto o Sporting procurava ataques mais longos e baixar o ritmo do jogo, mas Lucas Ordoñez, com alguma felicidade à mistura, fez o empate a 11 minutos do fim, com um remate/assistência que surpreendeu Ângelo Girão.

Por cima na partida, o Benfica aproveitou o momento para a reviravolta completa no resultado. Pablo Alvárez, com uma excelente jogada individual, foi derrubado na área e Ordoñez, de penálti, completou o hat-trick.

Já nos últimos três minutos, Girão defendeu mais um livre directo (de Nicolía) e manteve o Sporting a um golo do empate. Os “leões” passaram a pressionar no campo inteiro e, quando já arriscavam o cinco para quatro, cometeram um penálti que o Benfica desperdiçou. Nos derradeiros segundos os “encarnados” aproveitaram a ausência de guarda-redes do rival, recuperaram a bola e chegaram ao 5-3, por Diogo Rafael.