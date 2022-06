Nas superfícies de Luísa Jacinto, a pintura faz-se com os olhos

As cores aparecem e desaparecem. Num instante, abrem-se, no seguinte fecham-se. Os olhos acendem-nas, mas elas escapam-se-nos. Por isso, queremos vê-las, uma e outra vez. Estas cores — tão discretamente voláteis — são pinturas. E integram a exposição A ideia de voltar de Luísa Jacinto (Lisboa, 1984), patente na galeria Quadrado Azul, em Lisboa, até 30 de Julho. Afirme-se, desde já, que se trata de um momento notável no percurso da artista, ao qual se junta outro: no espaço Brotéria, também em Lisboa, o visitante poderá entrar, até 2 de Julho, em É o cenário que se move, diálogo com a alemã Isa Melsheimer (Alemanha, 1968). Sim, uma energia sopra, por estes dias, o trabalho de Luísa Jacinto, libertando-o, expandindo-o.