Neil Young sozinho com a multidão

Neil Young estava petrificado. Queria muito subir a palco, selar a sua independência dos Buffalo Springfield, seguir novo rumo. Queria, mas duvidava daquilo que seria capaz. Achava a sua voz detestável e confessava ao novo manager, Elliot Roberts, que todas as suas canções eram deprimentes. Ainda assim, naquele dia de Maio de 1968 em que Roberts o convencera a abrir o concerto do já veterano da folk Dave Van Ronk num clube de Pasadena, na Califórnia, Neil Young estava entusiasmado com a ideia. E petrificado com a perspectiva de ser um falhanço. “Tocou uma série de novas canções e arrasou”, recordava o manager na biografia do músico, Shakey, de Jimmy McDonough. “Todos o adoraram. Se o tivessem apupado, a vida teria sido 100% diferente. Foi depois que a visão de Neil se tornou mais nítida, porque se convenceu que conseguia tocar o seu material melhor que qualquer outra pessoa — e que havia público para ele”. O caminho abria-se para Neil Young.