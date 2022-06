Sexta na TV: Histórias de Bairro, Moby Doc e Portugal em comédias

CINEMA

Bad Investigate

Hollywood, 17h55

Alex é conhecido pela pouca entrega à família. Cid, solteiro, vive às custas da mãe. Os dois andam a ser chantageados por Romeu, o subcomissário da polícia. Quando este fica a saber que Xavier Cruz, um famoso traficante mexicano, está em Portugal, “contrata” os serviços de Alex e Cid. A tentar apanhar Xavier está também Sam Folkes, um agente do FBI. É então que surge Canhão, um famoso inspector da Polícia Judiciária. Realizado por Luís Ismael, Bad Investigate abre uma sessão tripla de comédia, inspirada pelo Dia de Portugal, que se completa com Tiro e Queda (às 20h05) e 7 Pecados Rurais (21h30).

A Pesca do Salmão no Iémen

Cinemundo, 20h40

Um xeque visionário do Iémen (Amr Waked) crê que a sua paixão pela pesca do salmão pode enriquecer o seu povo. Harriet (Emily Blunt), a sua jovem assistente, contacta o Dr. Alfred Jones (Ewan McGregor), um dos maiores especialistas em pesca de toda a Grã-Bretanha. Realizado por Lasse Hallström, o filme baseia-se no primeiro e premiado romance de Paul Torday.

Histórias de Bairro

RTP2, 23h10

Com três histórias contadas alternadamente, este filme de Samuel Benchetrit baseia-se num livro escrito pelo próprio. Foca-se numa unidade de habitação social decrépita e nas pessoas que lá vivem: um vizinho que se recusa a pagar o arranjo do elevador que nunca o usa, uma estrela de cinema em fase decadente, um astronauta norte-americano que aterra no telhado... O elenco inclui Isabelle Huppert, Michael Pitt, Gustave Kervern, Tassadit Mandi e Jules Benchetrit.

A Favorita

Fox Life, 00h21

Anne, a rainha de Inglaterra, deixa todas as decisões nas mãos da duquesa (e sua amante) Sarah Churchill. Quando Abigail chega ao palácio, torna-se próxima de Sarah e empenha-se cada vez mais em cair nas boas graças da rainha. Dirigida por Yorgos Lanthimos e protagonizada por Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz, esta tragicomédia de época ganhou no Festival de Cinema de Veneza o Prémio do Júri e o Coppa Volpi de melhor actriz para Colman. A sua interpretação valeu-lhe também um Óscar – o único entre as dez nomeações do filme.

SÉRIES

Abaixo da Superfície

RTP2, 22h02

Estreia. A série dinamarquesa segue duas famílias que vivem num fiorde, onde construíram um pequeno paraíso. Os casais são amigos, os seus filhos cresceram como irmãos e todos se sentem protegidos naquele lugar. Tudo muda quando, num passeio de barco, um dos miúdos desaparece. A desconfiança instala-se e segredos começam a vir à tona.

Fairfax

Prime Video, streaming

Estreia da segunda temporada da comédia de animação para adultos que acompanha Dale, Derica, Benny e Truman, um grupo de amigos a navegar as agruras e descobertas próprias da adolescência.

For All Mankind

Apple TV+, streaming

Terceira temporada do drama da Apple que não só foi uma das suas primeiras séries originais como também um dos seus primeiros sucessos, ainda que discretos, junto da crítica e dos espectadores mais atentos. Agora, estamos no início dos anos 1990 nesta série com uma versão alternativa da história da exploração espacial, e o destino mais cobiçado é Marte.

DOCUMENTÁRIO

Moby Doc

TVCine Edition, 22h

O abuso de substâncias, o activismo pelos direitos dos animais e os altos e baixos da carreira musical são alguns dos temas abordados neste documentário sobre Richard Melville Hall, mais conhecido como Moby. É um retrato íntimo do músico norte-americano, dos tempos em que andava em bandas punk até ao sucesso global via electrónica, com Go ou Why does my heart feel so bad. Narrado pelo próprio – que fala da infância difícil, do alcoolismo e do funeral da mãe (a que faltou, por estar de ressaca) – contém imagens inéditas, recriações e aparições de David Lynch e David Bowie.

CULINÁRIA

Cozinhamos Contigo

Casa e Cozinha, 19h30

Lúcia Ribeiro prepara arroz de tamboril por sugestão do Mercado de Alvalade e lombo de porco segundo uma receita vinda do Mercado de São João da Madeira. Este episódio faz parte de um bloco especial motivado pelo Dia de Portugal. Seguem-se as propostas de Carlos Fernandes em Pastelaria para Todos, de Maria José Sousa n’A Nossa Cozinha e de Chakall n’Os Amigos do Chef.

INFANTIL

Capitão Cuecas - O Filme (V. Port.)

Panda Kids, 10h30

Com argumento de Nicholas Stoller e realização de David Soren, uma comédia de animação que adapta a banda desenhada homónima de Dav Pilkey. Os sarilhos começam quando George e Harold, criadores de um super-herói dotado de umas poderosas cuecas elásticas, hipnotizam o director da escola e o transformam num Capitão Cuecas de carne e osso.