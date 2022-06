A governamentalidade estatística

Enquanto prosseguia uma polémica sobre os metadados, uma matéria pela qual os cidadãos parecem interessar-se muito pouco, iniciou-se uma discussão pública que mobiliza professores e especialistas sobre como devem ser, e em que devem consistir, os novos programas de Matemática no ensino secundário. Segundo o que já foi divulgado, procura-se que os programas contemplem uma “Matemática para todos”, que forneça ferramentas de análise das realidades sociais, económicas e outras com que estamos confrontados. Defende-se assim, nesta proposta prévia, uma forte incidência na estatística. Tal opção é coerente e de uma grande racionalidade, quando a avaliados em função dos objectivos genéricos do novo programa em discussão, já que a estatística é o que determina hoje a gestão política, económica e social: a actual governamentalidade é eminentemente estatística. Se quisermos outro nome para este novo tipo de poder, também lhe podemos chamar “governamentalidade algorítmica”.