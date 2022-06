Menos fogos, menos área ardida e menos mortos em 2021. “Para isto ser sustentável é preciso envolver os proprietários privados”

As alterações introduzidas à gestão dos fogos, depois dos trágicos incêndios de 2017, começam a dar frutos, mas esta ainda se debate com problemas difíceis de solucionar. Nota-se uma mudança de comportamento das populações, sobretudo nos dias de maior risco, há mais trabalho feito na gestão das faixas de combustível, nas zonas mais vulneráveis, e a eficácia no combate ao fogo parece ter crescido.