Na semana passada, Ricardo Araújo Pereira publicou, no jornal Expresso, o artigo “O que é claro em denegrir”, onde, no seu conhecido tom jocoso, desmerece a crítica que os movimentos antirracistas têm realizado à linguagem enquanto uma das vias pelas quais se reproduzem, tantas vezes indiretamente, relações de poder. Preocupa-o o dito “cancelamento” de quem sempre teve o privilégio de ser ouvido, ao ponto de ir escavar um caso que aconteceu no Brasil, num programa da Globo, colando-o a custo com um trocadilho do ano passado (até engraçado, por sinal) que Joacine Katar Moreira fez sobre um cartaz do Bloco de Esquerda.