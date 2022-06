Paula Rego, a bela pintura

O PÚBLICO e o JN, ao mesmo tempo, dão-me uma notícia menos boa. Desapareceu fisicamente a ilustre sobredotada pintora, Paula Rego. As suas criações tocaram o poder político, o âmbito social e a condição feminina, onde se inclui o aborto – foram as mais relevantes. Tinha uma maneira muito peculiar pela positiva na abordagem das suas criações. Era enérgica e convicta na defesa do seu feminismo, do qual não abdicava. Tem no museu Casa das Histórias, em Cascais, um espaço arquitectónico do não menos brilhante Eduardo Souto de Moura, tendo sido a iluminada criadora quem escolheu o autor. Espaço lindíssimo a visitar, cujo interior com 750 m2 de área de exposição é composto por várias pinturas da artista.

As suas obras, sobressaltos permanentes, onde a inquietação e a crueza da vida são realçadas, mostra-nos o quotidiano. O espaço exterior tem um frondoso jardim, com uma cafetaria completada com uma simpática esplanada. Das vezes que fui à Casa das Histórias, numa delas deparei-me com a notável e inconfundível Paula Rego e cumprimentei-a: “Muito grato!”, disse. De face sorridente e olhar cintilante, respondeu: “De quê?” – “Porque soube transportar a vida para a sua criação artística!” Fez um riso com uns intensos holofotes (olhos) que me iluminaram.

A querida, aclamada e irreverente Paula Rego continuará a pintar os nossos corações com obras que não viram a cara ao medo, nem à culpa, nem ao sentimento de pecado e são de uma qualidade real acima da média. Esteja já onde estiver, o Universo ficará mais colorido. A sua obra jamais a deixará morrer!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Adeus, Paula Rego

Partiu para lá desta dimensão terrena a ‘nossa’ Paula Rego, um dos expoentes máximos da pintura contemporânea. É, nestas alturas, que surgem os panegiristas a louvarem o que foi a obra deixada por quem desta vida se libertou. E se tudo dela souberam como pintora, só ela soube em si mesma o porquê da sua arte de pintar.

Aqui, minha senhora, ‘pinceladora’ da arte de pintar o que nunca foi pintado, receba o meu modesto tributo, ao vê-la partir deste mundo, em que nunca nos encontrámos, mas em pensamento consigo estou neste momento. Fique bem, no repouso eterno, a que todos nós estamos sujeitos, por mais que fujamos ao pincel da Morte.

José Amaral, V. N. Gaia

Dores, mimos, tristezas, etc.

Este meu título prolongar-se-ia indefinidamente, não fora o editor das “Cartas”, por certo, me pôr travão. Realmente, a reportagem que, há semanas, o PÚBLICO nos trouxe sobre o ensino “doloroso” (sic) que se praticará no Instituto Superior Técnico (IST) e estará a levar imensos alunos a desistir do curso, mais o artigo de Arlindo Oliveira, que quase ironiza com os alunos “mimalhos”, e que terminou ontem com a publicação de um novo estudo sobre o estado psicológico – em que 21% dos inquiridos são do IST – dos alunos do 1.º ano da Universidade de Lisboa, dão que pensar. A Universidade tornou-se dolosa? Os alunos são uns “mariquinhas"? As duas coisas? Nenhuma delas? Haverá, sim, outras causas? É tudo um exagero, nestes estudos e opiniões?

Confesso não saber, mas, mesmo assim, posso tecer duas considerações que sejam razoáveis. A primeira é se, no último estudo – sendo todos os alunos do 1º ano –, o problema da tal tristeza e depressão (...) não estará a montante, nos “valores” competitivos e únicos que lhes incutiram, acompanhados de fragilidade emocional? A segunda é perguntar-me, tomando este assunto como mote, se, no ensino universitário, só há assédio, moral, no caso? Onde fica a exemplar pedagogia a que muitos de nós foram sujeitos e também praticaram? Tenho a certeza de que ainda existirá.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

PÚBLICO Errou

Na edição de ontem, páginas 16/17, foram publicados alguns dados errados na infografia que acompanhava o texto “Estudantes não fumam, bebem pouco, andam tristes e deprimidos”, sobre um estudo realizado junto de alunos do 1.º ano da Universidade de Lisboa. Uma versão actualizada e corrigida dessa infografia está disponível na mesma notícia publicada na nossa edição online. Aos leitores e aos autores do estudo, as nossas desculpas pelo erro.