Tiroteio numa fábrica em Maryland faz três mortos

Pelo menos três pessoas morreram, esta quinta-feira, na sequência de um tiroteio na fábrica Columbia Machine, na cidade de Smithsburg, no estado norte-americano de Maryland.

O ataque ocorreu por volta das 14h30 locais (19h30 em Portugal Continental). O atirador está hospitalizado depois de ter sido baleado durante um confronto com a polícia, escreve o jornal The Independent.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o número de feridos, mas as autoridades locais adiantaram que o homem já não representa uma ameaça para a comunidade.

A empresa fica a poucos quilómetros de Camp David, local da residência de férias do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No entanto, as autoridades já descartaram a possibilidade de o caso estar relacionado.

Episódios deste género têm sido cada vez mais frequentes nos Estados Unidos ao longo das últimas semanas. No dia 29 de Maio, 21 pessoas morreram, entre as quais 19 crianças e duas professoras, durante um tiroteio a uma escola primária no Texas. Na semana passada, um tiroteio num hospital de Tulsa, no estado do Oklahoma, causou quatro mortos, entre os quais o atirador.