Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Zelensky afirmou que a batalha por Severodonetsk vai decidir o futuro do Donbass. Forças russas avançam para o Sul da cidade de Izium. Ucrânia recupera algum território em Kherson. Moscovo e Turquia falham acordo sobre exportação de cereais ucranianos através do mar Negro.

►Volodymyr Zelensky afirmou que a batalha pela cidade de Severodonetsk vai decidir o futuro do Donbass, uma vez que as forças russas ocupam grande parte do território. O governador regional de Lugansk revelou que já não é possível retirar civis, mas acrescentou que a situação pode mudar se o Ocidente fornecer mais armas de longo alcance à Ucrânia.

►Na frente de combate, as forças russas avançaram para o Sul da cidade de Izium, no Leste da Ucrânia, provavelmente com o objectivo de garantirem mais opções na região, revelou o Ministério da Defesa do Reino Unido. O relatório acrescenta que a Rússia procura recuperar a área para pressionar ainda mais Severodonetsk.

​► O embaixador da Rússia nas Nações Unidas afirmou que as forças russas estão a fazer progressos positivos na “operação militar especial” na Ucrânia. O diplomata adiantou ainda o plano militar se está a desenvolver como previsto e que “a libertação das regiões de Donetsk e Lugansk” vai acontecer em breve.​

​► A Ucrânia, por outro lado, disse ter recuperado algum território às forças russas numa contra-ofensiva em Kherson, no Sul. Kiev não avançou mais detalhes, mas revelou que as forças russas “sofreram perdas de pessoal e equipamentos”, minaram território enquanto foram obrigadas a recuar e ergueram barricadas.

​► Em relação ao bloqueio das exportações ucranianas, o líder do país, Volodymyr Zelensky alertou para a “terrível crise alimentar” que poderá deixar milhões de pessoas a morrer de fome se a situação continuar. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que “a guerra ameaça gerar uma onda sem precedentes de fome e miséria, deixando um rastro de caos social e económico no mundo inteiro”.

​► O Kremlin informou que não foi alcançado nenhum acordo com a Turquia sobre a exportação de cereais ucranianos através do mar Negro.

​► Moscovo condenou à morte os dois britânicos capturados em Abril por oficiais pró-russos, enquanto lutavam ao lado do exército ucraniano em Mariupol. Aiden Aslin e Shaun Pinner foram acusados de terrorismo num julgamento apelidado de “fachada” baseado em “acusações falsas”, que tinha como objectivo imitar os julgamentos dos tribunais ucranianos.​

​► O Presidente da Ucrânia comparou a invasão russa à pandemia e garantiu que “as vacinas são as armas e as sanções” contra a “doença” trazida pela Rússia. Depois de se ter referido à guerra como “Covid 22”, Zelensky destacou que o vírus se espalha “pela propaganda russa” e impunidade dos assassinos, assim como pela permanência do petróleo russo no mercado mundial e movimentação do dinheiro de Moscovo dentro dos sistemas financeiros globais.​