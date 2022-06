Músicos “vão quebrar todos os protocolos” no V Encontro de Bandas de Música de Oliveira de Azeméis

Este feriado, na Praça da Cidade, em Oliveira de Azeméis, as seis bandas filarmónicas do concelho vão-se juntar para um “espectáculo bem diferente daquilo que é normal num encontro de bandas”.

“Mais do que um concerto”, a interpretação conjunta das seis bandas filarmónicas do concelho de Oliveira de Azeméis “pretende ser um espectáculo e uma experiência musical bem diferente daquilo que é normal num encontro de bandas”, diz Bruno Costa, um dos seis maestros responsáveis pela condução de “mais de 400 músicos”. A actuação está marcada para as 16h00 desta sexta-feira e fecha o V Encontro de Bandas de Música de Oliveira de Azeméis.