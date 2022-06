Festival Rádio Faneca festeja 10º aniversário em grande

Até domingo, as portas voltam a abrir-se em várias casas do centro histórico de Ílhavo, a propósito de mais uma edição do Festival Rádio Faneca, que comemora, este ano, o seu 10º aniversário - a primeira edição aconteceu em Julho de 2012. Num tempo que ainda exige algumas cautelas, o encontro entre moradores e público faz-se nos pátios e jardins das habitações, tal aconteceu com o fotógrafo Renato Cruz Santos. No âmbito do projecto de comunidade “Vem pelo jardim”, o artista natural de Caxinas visitou 11 pátios e jardins ilhavenses, dando-os agora a conhecer ao público do festival através de uma exposição e um livro - também haverá percursos diários pelas casas dos participantes. Uma proposta que se insere num vasto conjunto de actividades, dirigidas a vários públicos. Ao todo, entre concertos, programas de rádio, histórias, projectos comunitários e jogos, há mais de 50 espectáculos para todos os públicos.

“Depois de uma edição especial [devido à covid-19], este ano conseguimos voltar à rua e retomar, pouco a pouco, esses laços com a comunidade”, destacou Luís Sousa Ferreira, director do 23 Milhas, projecto cultural do município de Ílhavo, a propósito do evento que arranca já esta quinta-feira - ganhou mais um dia de programa. O envolvimento da comunidade é, e continuará a ser, uma das imagens de marca deste festival, assegurou, por seu turno, Mariana Ramos, vereadora da Cultura, numa visita guiada ao percurso do “Vem pelo Jardim”. “É a nossa identidade, a forma como vivemos, que nos diferencia dos demais e é muito importante celebrar essa diferença”, vincou a autarca. Ao artista Renato Cruz Santos, surpreendeu, acima de tudo, “que a duas dúzias de passos da rua principal de Ílhavo, se viva um ambiente completamente diferente”. “Parece que estamos numa cidade à parte”, frisou.

O programa reserva, ainda, espaço para a instalação performativa “Sofá em Mi Maior”, da Amarelo Silvestre com a artista Lígia Soares, que coloca seis sofás nos becos ilhavenses, o concerto especial “Heróis do Mar”, que interpreta e musica, ao vivo, o filme de Fernando Garcia, e para o projecto “Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver o universo”, que interage com o território e com as pessoas que o habitam através de gravações, memórias dos seus objectos e de uma bordadeira.

Marta Ren e os Funk You Brass Band, Fogo Fogo, Lavoisier, Rita Red Shoes, Sal, Castello Branco, Expresso Transatlântico e Criatura asseguram os concertos nocturnos, que terminam com os dj sets de Samuel Úria e Bunny O’Williams, Brandos Costumes e Jero. Nos concertos dos becos, que acontecem ao longo das tardes, actuam Equinócio (em concerto de estreia), Aníbal Zola, Bia Maria, Galo Cant’Às Duas, Moses Christopher e Jorge da Rocha. No que diz respeito à programação da rádio do festival, terá emissão contínua e concertos de LaBaq, Samuel Martins Coelho, Éme e Moxila, Chica e Rossana.

Durante todo o festival, o Jardim Henriqueta Maia, onde acontecem os concertos da noite, terá actividades para as famílias, como a oficina do brincar. No Planteia, há “Jogos Ganhar Futuro”, dos Jogos do Helder, com desafios sobre sustentabilidade e consciencialização ambiental para os mais novos. Todo o programa é gratuito e não são necessários bilhetes.