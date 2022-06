Noites do Museu regressam a Sintra com visitas encenadas e gratuitas

Na noite de 25 de Junho, as diferentes alas do Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas (MASMO) vão-se abrir a três visitas guiadas, marcando o regresso das Noites do Museu, organizadas pela autarquia de Sintra.

A iniciativa pretende recuar ao período romano, ao qual remonta a colecção de lápides e inscrições que deu azo à criação do museu, “encenando uma cerimónia de consagração de um voto, com todos os seus elementos”, incluindo “um cortejo evocativo de tempos passados”, revela o comunicado de imprensa.

“Os visitantes viajam até à época romana, com o sacerdote do santuário a saudar os convidados e a dar as boas-vindas nomeando os deuses aí consagrados”, anuncia a nota. “No decorrer da sessão, serão conhecidos os antigos altares, e a forma como era efectuado um acto tão notável como a consagração de um voto.”

A actividade, além de proporcionar uma visita nocturna guiada aos espaços da exposição, “dá a conhecer o museu com outras cores, sombras e perspectivas”. A iniciativa decorre a 25 de Junho, estando disponível em três horários distintos: 21h, 22h e 23h.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia (219 238 608).