Exportações aceleram e crescem 17% em Abril

Entre Janeiro e Abril de 2022, as exportações totalizam 24.451 milhões de euros, mais 18% do que no ano passado. Já as importações aumentaram quase 35% nesse período.

As exportações de bens realizadas por Portugal aceleraram em Abril e aumentaram mais de 17%, enquanto as importações cresceram perto de 30%, taxa de variação que representa uma ligeira desaceleração face ao mês anterior, mas que, ainda assim, se mantém muito acima do aumento das exportações. Os dados foram publicados nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que indica que o défice da balança comercial se agravou, assim, em mais de mil milhões de euros.

Em Abril deste ano, segundo os dados do INE, Portugal exportou 6246 milhões de euros em bens, valor que representa um aumento de 17,3% face ao mesmo mês do ano passado. No acumulado dos quatro primeiros meses de 2022, as exportações totalizam 24.451 milhões de euros, mais 18% do que se registava em igual período do ano passado.

Já as importações totalizaram 8691 milhões de euros no mês em análise, um aumento de 29,2% face a Abril de 2021. Este valor eleva para 33.570 milhões de euros o montante total de importações de bens feitas por Portugal no conjunto dos quatro primeiros meses do ano, o que corresponde a um aumento de quase 35% em relação ano passado.

O défice da balança comercial fixou-se, assim, 2445 milhões de euros em Abril, um agravamento de 1039 milhões de euros face a Abril do ano passado, mas uma ligeira melhoria em relação ao défice de 2461 milhões que era registado em Março deste ano.

Importações de combustíveis mais do que duplicam

A explicar o crescimento das exportações e das importações está, sobretudo, a componente de combustíveis e lubrificantes, numa altura em que os preços do petróleo têm mantido uma tendência de aumento acentuado nos mercados internacionais.

“Nas exportações de Abril de 2022, face ao mesmo mês de 2021, salientam-se os aumentos de fornecimentos industriais (+26,7%) e de combustíveis e lubrificantes (+95,5%), ambos principalmente para Espanha. Em sentido contrário, destaca-se o decréscimo nas exportações de material de transporte (-8,2%), sobretudo para Espanha e Reino Unido”, indica o INE.

O mesmo se verificou na compra de bens. “Nas importações de Abril de 2022, face a igual mês de 2021, salientam-se o acréscimo de combustíveis e lubrificantes (+128,4%), em parte reflectindo a subida dos preços, e o aumento de fornecimentos industriais (+29,7%), ambos provenientes principalmente de Espanha”, detalha o INE.

Considerando o conjunto dos quatro primeiros meses deste ano, Portugal já importou um total de 5351 milhões de euros em combustíveis e lubrificantes, o que também representa um aumento de 128% em relação a igual período do ano passado.

Comércio com Reino Unido e França derrapa

Na análise por parceiros comerciais, o INE destaca que os maiores crescimentos se verificam na relação com Espanha, onde se registam aumentos de 17% das exportações e de 33% das importações.

Em sentido contrário, as exportações para o Reino Unido derraparam mais de 13% em Abril, tendo sido este o único país entre os principais clientes de Portugal a registar uma queda das exportações no mês em análise. Já as compras feitas por Portugal a França recuaram perto de 13% em Abril, essencialmente devido à quebra nas importações de material de transporte.