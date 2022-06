BCE confirma subida dos juros em Julho e põe fim a compra de dívidas

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira que vai “pôr fim” ao programa de compras de dívida pública a partir de 1 de Julho e que, na reunião de política monetária do próximo mês, irá aumentar as taxas de juro de referência, abrindo caminho a um encarecimento do crédito na zona euro.

Para já, nesta reunião, manteve as taxas inalteradas, mas sinalizou em comunicado que “tenciona” subi-las em 25 pontos base em Julho. Com esta decisão, o BCE prepara o terreno para, mais tarde, deixar de aplicar um valor negativo na taxa de juro da facilidade permanente dos depósitos (aquela que fixa os juros que os bancos recebem ou pagam pelos depósitos realizados junto do BCE).

Essa taxa está, neste momento, nos -0,5%. Com a subida a concretizar em Julho, ainda continuará em terreno negativo, ao passar para -0,25%, sendo que, em Setembro, o banco central poderá, de novo, decidir uma nova subida das taxas, colocando este referencial em zero. No comunicado desta quinta-feira, o BCE admite vir a decidir um novo agravamento, dadas as perspectivas para a inflação. “Se as perspectivas de inflação a médio prazo persistirem ou se deteriorarem, será apropriado um maior aumento na reunião de Setembro”, indica.

As outras taxas de referência já não se encontram em terreno negativo. A que se refere às operações principais de refinanciamento (aquela que os bancos pagam quando contraem empréstimos junto do banco central) está em zero (subirá em Julho para 0,25%) e a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez (paga pelos bancos quando contraem empréstimos a um dia) está actualmente nos 0,25% e subirá para 0,5% em Julho.

No mesmo comunicado no qual anuncia as decisões de política monetária, o conselho liderado por Christine Lagarde anuncia que decidiu acabar com as compras de activos líquidos ao abrigo do seu programa de compra de activos a partir de 1 de Julho de 2022. No entanto, “pretende continuar a reinvestir, na totalidade, os pagamentos de capital dos títulos vencidos” comprados ao abrigo deste programa “durante um período de tempo prolongado após a data em que começar a aumentar as taxas de juro de referência do BCE e, em qualquer caso, durante o tempo necessário para manter condições de ampla liquidez e uma orientação adequada de política monetária”.

Já relativamente ao programa de compra de activos de emergência lançado durante a pandemia, o BCE quer reinvestir os títulos vencidos “até, pelo menos, ao final de 2024”.

Inflação de 6,8% em 2022

O BCE admite estar a prever que a inflação “permanecerá indesejavelmente elevada durante algum tempo”, embora espere que uma moderação nos custos da energia, uma diminuição das perturbações nas cadeias de fornecimento relacionadas com a pandemia e a “normalização da política monetária” conduzam a um declínio da inflação.

As projecções para este indicador foram revistas em alta em relação ao que o BCE previa em Março, já depois da eclosão da guerra na Ucrânia. Para este ano, o BCE aponta para uma inflação de 6,8% na zona euro, projectando um abrandamento nos dois anos seguintes, para 3,5% em 2023 e 2,1% em 2024.

Esta revisão aconteceu depois de uma escalada nos últimos meses, em que a inflação chegou aos 8% no conjunto da zona euro. “Em Maio, a inflação voltou a aumentar de forma significativa, principalmente devido ao aumento dos preços da energia e dos alimentos, bem como ao impacto da guerra. Mas as pressões inflacionistas alargaram-se e intensificaram-se, com os preços de muitos bens e serviços a aumentarem fortemente”, nota o BCE.