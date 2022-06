BCE admite inflação alta “durante algum tempo” e sobe juros, mas com “flexibilidade”

Apreensivo com a subida da inflação, com o prolongamento da guerra na Ucrânia e com as consequências do conflito militar no crescimento económico na zona euro e na própria evolução dos preços, o Banco Central Europeu (BCE) dá como garantida uma subida das taxas de juro de referência em Julho e admite uma novo movimento em Setembro. Mas a grande incerteza que paira sobre a evolução da economia europeia leva a autoridade monetária da moeda única a garantir que actuará com “gradualismo” e com “flexibilidade”, mantendo “as opções em aberto” sobre as decisões a tomar até ao fim do ano.