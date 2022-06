Paulo Sousa despedido do Flamengo

Durou seis meses a experiência de Paulo Sousa no Flamengo. O clube brasileiro tornou oficial, na noite desta quinta-feira, a saída de Paulo Sousa, recrutado à selecção da Polónia, em Janeiro, numa saída nada pacífica do técnico português.

Paulo Sousa tinha assinado um contrato com a duração de dois anos com o Flamengo, mas os maus resultados levaram a que a ligação entro o treinador português e o clube “carioca" terminasse de forma abrupta.

O treinador de 51 anos somou apenas 19 triunfos em 32 jogos, e deixou a equipa no 14.º lugar do Brasileirão.



Paulo Sousa não resistiu a duas derrotas seguidas no campeonato brasileiro e acabou por ser despedido. Mário Jorge, treinador dos sub-20, vai assumir interinamente o comando do Flamengo, embora corra a informação no Brasil de que Dorival, até agora treinador do Ceará, aceitou um convite do Flamengo.



O antigo internacional português iniciou a carreira de treinador nas selecções jovens de Portugal e passou por Queens Park Rangers, Leicester, Swansea, Videoton, Maccabi Tel Aviv, Basileia, Fiorentina, Bordéus, Tianjin Tianhai e selecção polaca até ter rumado ao Brasil.