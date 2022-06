Frota da Sardinha Cup chega sexta-feira à Figueira da Foz

Organizada pela Team Vendée Formation, a regata conta com 22 veleiros Figaro Bénéteau 3 que partiram de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, o principal porto francês para a pesca da sardinha.

A pandemia não permitiu que o desenho idealizado para a regata fosse cumprido nos dois primeiros anos, mas, desta vez, a rota do terceiro evento do calendário da prestigiada Figaro Beneteau Class chegará mesmo a Portugal. Após partirem na segunda-feira de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, o principal porto francês para a pesca da sardinha, os 22 veleiros Figaro Bénéteau 3 que disputam a Sardinha Cup estão a rumar à Figueira da Foz, onde, no próximo domingo haverá uma regata costeira.

O primeiro Figaro Beneteau 3, veleiro de 9,75 metros com foils, deverá atracar na Figueira da Foz nesta sexta-feira, por volta das 14h00, e assinalará o início de uma ligação que a organização pretende que seja duradoura.

Lançada com o objectivo de promover uma competição onde veleiros percorrerem a rota habitualmente seguida pelas sardinhas quando sobem o Golfo da Biscaia, vindas de Portugal, para chegarem à costa francesa, a frota da Sardinha Cup partiu de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pequeno porto a cerca de 80 quilómetros de Nantes, seguindo em direcção à Figueira da Foz.

Os 22 monocascos - 44 velejadores - ficarão em solo nacional entre 10 e 14 de Junho e, no próximo domingo, haverá uma regata costeira ao largo da Figueira da Foz.

O regresso a Saint-Gilles-Croix-de-Vie, bem próximo de Sables d'Olonne, o ponto de partida e de chegada da mítica regata Vendée Globe, será na terça-feira da parte da manhã.

Organizado pelo Team Vendée Formation, a Sardinha Cup será o terceiro de cinco eventos do campeonato francês de Elite Offshore em 2022 e mais de metade dos 44 velejadores inscritos têm menos de 30 anos.

Anfitrião da regata durante quatro dias, Pedro Santana Lopes destaca, em declarações ao PÚBLICO, que “os grandes eventos desportivos assumem-se, cada vez mais, como elementos que desempenham um papel bastante significativo para o concelho a nível turístico”.

O autarca da Figueira da Foz realça, como mais-valias da ligação da Figueira Foz à Sardinha Cup, “os inegáveis benefícios associados” pela presença na cidade de mais de quatro dezenas de “atletas, todos eles estrangeiros, as comitivas e os turistas”, o “reforço da projecção a nível nacional e internacional” e “substanciais legados na comunidade local, consolidando-a no mapa turístico internacional, contribuindo, desse modo, para o rejuvenescimento e revitalização do concelho da Figueira da Foz”.