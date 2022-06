Estoril Open é antecipado e abre época de terra batida em 2023

O Estoril Open vai decorrer no início de Abril de 2023 e abrir a época de terra batida na Europa, segundo divulgou a organização do ATP 250 português, realizado no Clube de Ténis do Estoril.

Atendendo à reformulação do calendário do ATP Tour para a próxima época, permitindo a extensão dos Masters 1000 de Roma e Madrid para duas semanas, o evento português terá lugar entre 1 e 9 de Abril nos courts de terra batida do Estoril, coincidindo com a semana da Páscoa.

Passando a ocupar a semana logo a seguir aos dois Masters 1000 de piso rápido, em Indian Wells e Miami, o Estoril Open será assim a única competição de terra batida a realizar-se em solo europeu nesta data, uma vez que o torneio de Houston terá lugar na América do Norte e o de Marraquexe em África.

“Estamos contentes e optimistas com a nova data, que dá ao Millennium Estoril Open a honra de abrir a época de terra batida na Europa. É óptimo para os mais jovens, pois coincide com as férias da Páscoa, para todos aqueles que costumam tirar alguns dias nesta quadra e ainda para os muitos turistas que habitualmente visitam Portugal e, em particular, para o concelho de Cascais nesta altura do ano”, considerou João Zilhão, director do torneio.

O único torneio português do circuito ATP antecede os Masters 1000 de Monte Carlo, Madrid e Roma, que iniciam, respectivamente, a 9 e 26 de Abril e 10 de Maio, com a temporada da terra batida a terminar, como habitual, com o Grand Slam de Roland Garros, em França, a disputar a partir de 28 de Maio.