Matosinhos em Jazz regressa em Julho com Ashley Henry, Alfa Mist, Jéssica Pina e GNR

A terceira edição do festival acontece entre 9 e 30 de Julho no Jardim Basílio Teles e conta com nomes das novas gerações do jazz português e britânico.

Depois de dois anos de paragem forçada devido à pandemia, o festival Matosinhos em Jazz regressa ao Jardim Basílio Teles entre 9 e 30 de Julho. O alinhamento da terceira edição, divulgado esta quinta-feira, conta com nomes portugueses e britânicos, sobretudo de uma nova geração, que vão ocupar o coreto do parque aos fins-de-semana, a partir das 18h. A entrada é livre.

O arranque fica a cargo da portuguesa Mimi Froes, seguindo-se a trompetista e vocalista Jéssica Pina. O fim-de-semana seguinte é protagonizado por dois músicos da fervilhante cena jazz do Reino Unido: Alfa Mist, teclista, compositor, MC e beatmaker que opera nos cruzamentos entre o jazz e o hip-hop; e a saxofonista e compositora Camilla George. O festival continua a medir o pulso ao jazz britânico com o concerto do pianista e compositor Ashley Henry, cúmplice de nomes como Nubya Garcia e Shabaka Hutchings, figuras cimeiras de uma nova geração do jazz londrino que tem contribuído para revitalizar o género e abri-lo a várias diásporas africanas.

O Matosinhos em Jazz fica completo com a actuação da guitarrista e cantora-compositora portuguesa Raquel Martins, sedeada em Londres, e com dois concertos colaborativos que acontecem na Praça Guilhermina Suggia, também em Matosinhos, no último fim de semana do festival: a cantora americana Rebecca Martin junta-se à Orquestra Jazz de Matosinhos e os GNR tocam com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.

“Estamos cada vez mais consolidados enquanto um evento que congrega várias vertentes do jazz, mas também várias gerações. Queremos ter uma oferta ampla e estar atentos a todos os caminhos que o jazz nos vai apresentando, bem como ter propostas mais inesperadas, como juntar a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música com os GNR”, diz Fernando Rocha, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Matosinhos, responsável pelo festival.

O aquecimento para o Matosinhos em Jazz começa logo no início de Julho com uma exposição, no Jardim Basílio Teles, em que os artistas André Tentúgal, Clara Não, Joana Linda, João Fazenda e Vasco Gargalo fazem uma releitura de capas de discos marcantes da história do jazz, de músicos como Nina Simone, Chet Baker ou Ornette Coleman.