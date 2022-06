Um autocarro em condições altamente precárias recebe ordem para parar num posto de controlo militar. “Zona ocupada no Leste da Ucrânia” é a única informação de que dispomos. Um homem armado e vestido de camuflado militar entra e proclama: “Bem-vindos à República Popular. Porque estão tão tristes?”. De seguida, diz que está com fome e pergunta se alguém tem qualquer coisa para o satisfazer. Com relutância, uma idosa retira da sua mala um pedaço de toucinho embrulhado em papel. O homem faz menção de ficar com o pedaço inteiro, mas ela pede-lhe para tirar só metade. Ele aceita, mas avisa que há outro posto de controlo mais à frente.