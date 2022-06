Como aprender a deixar de se preocupar e amar a bomba

Há aquela xilogravura do artista budista japonês Katsushika Hokusai, A Grande Onda sobre Kanagawa. A onda, que ameaça três barcaças, agiganta-se prestes a desabar em primeiro plano, enquanto ao longe se avista um minúsculo Monte Fuji coberto pela neve. A primeira da série Trinta e Seis Vistas do Monte Fuji (na realidade são quarenta e seis…), criada no início da década de 1830, tornar-se-ia numa das obras universais mais reproduzida e parodiada.