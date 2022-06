Vacinação sazonal contra a covid-19 e gripe inicia-se a 5 de Setembro para maiores de 65 anos

A vacinação sazonal para o próximo Outono – Inverno 2022/ 2023 para a covid-19 e para gripe vai iniciar-se a 5 de Setembro, em simultâneo, para as pessoas a partir dos 65 anos. A informação foi avançada esta quarta-feira pela directora-geral da Saúde, em conferência de imprensa em Lisboa. A meta, apesar de as autoridades de saúde admitirem mudanças ao longo do plano, é que em Dezembro “todas as pessoas vulneráveis possam estar vacinadas”, referiu Graça Freitas.

O Ministério da Saúde tem já em stock 6,9 milhões de vacinas contra a covid-19 destinadas ao plano de vacinação sazonal, informou também a ministra da Saúde. Já para a vacinação da gripe, foi atribuído um montante de 15 milhões de euros para a compra de vacinas.

Marta Temido referiu ainda que 40% da população elegível, ou seja, com mais de 80 anos para a segunda dose de reforço já foi vacinada, o que corresponde a 253 mil pessoas. No que respeita aos lares, a vacinação já chegou a 75% das instituições.

Para já, não está contemplado o uso de vacinas adaptadas à variante Ómicron do SARS-CoV-2. Apesar disso, as autoridades de saúde ressalvam que vão trabalhar com as vacinas que estiverem disponíveis à data de implementação do programa de vacinação, em Setembro, não fechando por isso a porta a essa possibilidade.

A ministra da Saúde já tinha referido na segunda-feira que a campanha de vacinação de Outono contra a covid-19 e a gripe poderia incluir as vacinas adaptadas à Ómicron, caso os ensaios clínicos o permitam.

O processo de vacinação sazonal, à semelhança do que já aconteceu anteriormente, vai decorrer de uma forma progressiva e faseada. A primeira fase vai decorrer nos lares e estruturas residenciais para idosos e para os maiores de 80 anos; na segunda ou terceira semana de Setembro começam a ser vacinadas as pessoas com 70 ou mais anos; e cerca de um mês depois as pessoas com 65 anos ou mais.