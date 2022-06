Ministério Público ainda não anunciou se abriu inquérito depois de queixa de Amnistia Internacional. Empresa onde trabalhava uma das refugiadas, a Panificadora Costa e Ferreira, afirma que suspeita é “completamente infundada”, que “respeita todas as leis relativas ao Código do Trabalho e tem abordado as alegadas acusações com total transparência”.