PJ detém nove suspeitos por homicídio do adepto nos festejos do FC Porto

Nove pessoas “com vastos antecedentes criminais” foram detidas esta quarta-feira, no Porto, por suspeitas de co-autoria do homicídio qualificado que ocorreu nos festejos do título do FC Porto na madrugada de 8 de Maio, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ, através da Directoria do Norte, descreve que, pelas 7h, “desencadeou uma vasta operação policial com vista a dar cumprimento a 13 mandados de busca domiciliária e nove de detenção fora de flagrante delito”.

Fonte policial indicou à agência Lusa que um dos nove detidos é Marco Gonçalves (conhecido por Marco “Orelhas"), pai do jovem que se encontra detido por suspeita da morte do adepto.

A operação desta manhã ocorreu na sequência da investigação que estava em curso referente à morte de um adepto nos festejos do título de campeão nacional do FC Porto.

Marco Gonçalves apresentou-se em 16 de Maio na PJ do Porto, foi constituído arguido por ofensa à integridade física e saiu em liberdade, tendo fonte policial referido naquele dia à Lusa que poderiam vir a ser constituídos outros arguidos no processo, pelas agressões a Igor Gonçalves, de 26 anos, cometidas antes do homicídio.

Os nove detidos têm idades entre os 20 e os 42 anos, sendo que “alguns” têm “vastos antecedentes criminais pela prática de crimes violentos”, descreve a PJ.

A fonte policial adiantou à Lusa que o primeiro interrogatório judicial terá lugar no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, provavelmente a partir da tarde desta quarta ou na quinta-feira.

No comunicado, a PJ acrescenta que os mandados de busca foram emitidos pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) do Porto, “visando um conjunto de indivíduos sobre os quais recaem suspeitas de co-autoria do homicídio qualificado ocorrido na madrugada do dia 8 de Maio, na cidade do Porto”.

A PJ acrescenta que a investigação permitiu, “no espaço de um mês, recolher indícios de que os suspeitos ora detidos actuaram em conjugação de esforços nas agressões que provocaram a morte do jovem na referida data, estando, por isso, todos indiciados da co-autoria nesse crime”.

Ainda de acordo com a PJ, as buscas realizadas resultaram na apreensão de “relevantes elementos probatórios”, os quais vão ser processados.