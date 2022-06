Mais de 118 mil pessoas pediram para ser proibidas de jogar e apostar online

Dados do Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos revelam que, no primeiro trimestre de 2022, houve 215,6 mil novos registos de jogadores. Dois terços tinham idades compreendidas entre os 25 e 44 anos.

Em 31 de Março de 2022, e no total das 15 entidades exploradoras, encontravam-se auto-excluídos da prática de jogos e apostas online 118,9 mil jogadores registados, mais 9,5 mil que em 31 de Dezembro de 2021, e mais 32,8 mil quando comparado com Março do ano passado.