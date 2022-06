Rui Rio faz viagem de seis dias a África do Sul e Moçambique para assinalar 10 de Junho

Rui Rio vai deslocar-se durante seis dias a África do Sul e Moçambique para assinalar o 10 de Junho e em que terá encontros com as comunidades portuguesas, segundo o programa divulgado esta quarta-feira. A visita acontece depois de o partido ter escolhido um novo líder em directas a 28 de Maio e antes do congresso do PSD.

O presidente do PSD lidera uma comitiva de outros três elementos: António Maló de Abreu, deputado eleito pelo círculo Fora da Europa, Emília Galego, mandatária desta candidatura, e a directora de comunicação do partido, Florbela Guedes. A acompanhar esta delegação estará o empresário Almerindo Silva, gestor da Central Lobão, empresa especializada em ferramentas, e que irá por conta própria, segundo fonte oficial do partido. Desta forma, nem Rui Rio nem Maló de Abreu estarão nas votações dos projectos da despenalização da eutanásia, que acontecem amanhã.

A deslocação aos dois países do continente africano, a três semanas de Rui Rio deixar de ser líder do PSD, insere-se no mesmo espírito de visitas anteriores. Em 2018 e 2019, o presidente social-democrata esteve na Guiné- Bissau e no Brasil, também por ocasião do 10 de Junho, mas foi obrigado a desistir de ir a Moçambique, em 2020, por causa da pandemia de covid-19.

No programa divulgado com os “principais pontos”, Rui Rio terá, no dia 9, um encontro com as comunidades portuguesas no consulado geral de Joanesburgo. No dia 10 está previsto um almoço com o embaixador português em Pretória e um jantar com a comunidade portuguesa onde também estará a ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

No dia seguinte, os sociais-democratas estarão em Moçambique (na Beira), onde visitam o hospital e a associação comercial da região, e no domingo não existe qualquer ponto de agenda.

No quarto dia da visita, está marcado um encontro com a organização não governamental Kanimambo, associação de apoio ao albinismo, e um jantar com o embaixador português em Maputo.

O último dia foi reservado para a apresentação de cumprimentos ao presidente da Assembleia da República de Moçambique, seguido de um almoço na residência da Cônsul-geral com representantes de associações em Maputo.

Este ano, as comemorações oficiais do Dia de Portugal decorrerão em Braga e junto das comunidades portuguesas no Reino Unido.

O PSD elegeu um novo líder a 28 de Maio, mas Luís Montenegro só assume funções plenas no congresso de 1,2 e 3 de Julho. Neste período de tempo, Rui Rio considera não estar diminuído nas suas funções, deixando apenas de ser líder no congresso.