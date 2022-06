O próximo debate sobre a eutanásia

Melhorar a qualidade do fim da vida (a “boa morte”) não tem sido uma prioridade do SNS, o que faz com que alguns, ao confrontarem-se com um caminho de sofrimento, concluam que apenas lhes resta apressar a sua morte.

Depois do pousio motivado pelas eleições, a eutanásia volta ao Parlamento. A questão divide a sociedade e, na legislatura que terminou em outubro, o assunto saltitou, sem chegar ao fim, entre o Parlamento, o Presidente da República e o Tribunal Constitucional.

Como é regra da nossa democracia, um processo legislativo que não se conclui numa legislatura volta à estaca zero e a “nova” Assembleia começa um novo processo. Mesmo que alguns argumentem que o debate já está feito, serão os atuais 230 deputados a ter a responsabilidade de criar as condições para uma discussão séria e que vá além da arena das redes sociais. O projeto de lei da eutanásia que está agora em cima da mesa é substancialmente diferente do que foi discutido anteriormente e, portanto, a Assembleia vai começar um debate novo.

A eutanásia é um assunto que toca no âmago daquilo que somos e queremos ser como sociedade. Todos nos confrontamos com o sofrimento humano, todos partilhamos fraquezas, todos temos dúvidas… A evolução da medicina deu-nos vidas mais longas, permitiu-nos controlar muitas doenças e melhorar a qualidade da vida quando deixamos de ser saudáveis… o revés da medalha é que também nos coloca mais vezes perante questões para as quais não há respostas simplistas, perguntas sobre o prolongamento da nossa vida, ou da vida dos que nos são queridos, por vezes à custa de uma expetativa de sofrimento que admitimos que seja difícil tolerar. Tudo temas difíceis, de resposta tão incerta como certa é a morte que anda sempre tão perto.

No plano dos princípios, todos concordam que uma sociedade deve fazer o que estiver ao seu alcance para reduzir a dor e o sofrimento dos seus membros, em particular os mais fragilizados e com menos saúde. Será que, no concreto, é isso que estamos a fazer? Como prova o baixíssimo investimento português em cuidados paliativos, a resposta só pode ser um rotundo não. Melhorar a qualidade do fim da vida (a “boa morte”) não tem sido uma prioridade do Serviço Nacional de Saúde, o que faz com que alguns, ao confrontarem-se com um caminho de sofrimento que obviamente temem, concluam que apenas lhes resta apressar a sua morte. Ao não investir minimamente nas condições para que cada um possa ter uma “boa morte”, Portugal não está a deixar ninguém escolher em liberdade: escolher implica ter alternativas e não pode haver escolha “livre” quando a única alternativa a pedir a morte é a perspetiva do sofrimento sem ajuda.

Deverá uma sociedade em que nos preocupamos uns com os outros limitar-se a deixar que cada um defina, dentro dos graus de liberdade que o coletivo lhe conceda, quando e como quer morrer, resignando-se a sociedade a essa vontade e ajudando a executá-la? A minha resposta é clara: não, não é isso que se espera de uma comunidade comprometida com os seus.

Se, no final do processo legislativo, a resposta for em sentido oposto, e se passar a ser obrigação do Estado cumprir a vontade de acabar com a vida dos que o pedirem, as dificuldades não vão parar: num processo que, por definição, não tem retorno, como iremos aferir o grau de liberdade da decisão de cada um? De que garantias poderá a sociedade munir-se para ter a certeza de que a decisão de morrer não resulta principalmente das pressões familiares, económicas ou sociais a que estão particularmente sujeitos os que estão em sofrimento? E como irá o Estado, no concreto, avaliar as condições e dar a sua “autorização” para que essa vontade pessoal de acabar com a própria vida seja cumprida? Não são questões simples para ninguém, em particular para os que creem que a liberdade de cada um não é o único critério. Viver em sociedade implica o compromisso de cuidarmos uns dos outros, uma vez que sozinhos nada somos. Não baixemos os braços.

