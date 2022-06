Nova liderança, Nova Esperança

Montenegro terá que conduzir um combate intelectual que afirme os valores da liberdade, da iniciativa empresarial e de uma administração pública eficiente. O PSD tem de voltar às grandes causas, apresentar uma visão global e coerente para o futuro de Portugal e não deve preocupar-se com o seu posicionamento no centro-direita, no centro-esquerda ou no extremo-centro.