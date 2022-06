A manhã enviesadora

Tenho pena das pessoas que só vêem a manhã das janelas. Estar parado torna as outras pessoas mais movimentadas do que são.

Se eu cronometrar bem as coisas, se acordar muito cedo e sair de casa exactamente a um quarto para as sete da manhã, consigo passear pela minha aldeia de maneira a ver abrir as janelas e as portas e as lojas que ainda apanho fechadas quando saio.