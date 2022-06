A ministra e o referendo

Quando, na semana passada, ouvi no Porto Canal, Cristina Azevedo, pessoa próxima de Rui Moreira, afirmar que o referendo à regionalização é a arma com que os antiregionalistas contam para a impedir, percebi que o anterior paradigma (a defesa acérrima do referendo pelos regionalistas), tinha mudado.

Ontem, na entrevista que concede ao PÚBLICO, a ministra Ana Abrunhosa admite a possibilidade de a regionalização avançar por via de negociações políticas, indo ao encontro daquilo que é a proposta da presidente da ANMP Luísa Salgueiro. Ou a ministra cometeu mais uma grande gaffe e deixou o primeiro-ministro em maus lençóis, ou então isto é verdade e o governo admite avançar para a regionalização sem ouvir os portugueses.

Talvez assim se perceba melhor as manobras de bastidores de Rui Moreira, para quem o mais importante é a regionalização. Está nas mãos do Presidente da República impedir este golpe palaciano.

J. Sequeira, Lisboa

Semana de quatro dias

Umas das promessas do novo executivo foi a semana de quatro dias de trabalho, o que faria todo o sentido se o nosso país fosse produtivo, o que segundo alguns analistas parece não ser o caso, ou então a desculpa de Portugal ser um país pouco produtivo é apenas argumento que serve de desculpa para se manterem os baixos salários, o que parece ser esta a verdadeira realidade.

Se por um lado alguns analistas afirmam que o país é pouco produtivo, faz pouco sentido a implementação da semana de quatro dias, uma vez que as pessoas terão de fazer horas extraordinárias e a suposta riqueza criada com a pouca produção teria como destino o pagamento de tais horas, o que poderia não contribuir para a saúde financeira das empresas, tendo em conta os orçamentos das mesmas, e a contratação de eventual mais mão-de-obra.

Se o país não é produtivo e os vencimentos das pessoas são baixos, a prioridade deveria ser tornar o país com uma economia mais robusta, adoptando incentivos à produtividade, porque é importante haver tempo para a família, mas com uma economia débil não faz sentido fazerem-se promessas quando não é viável o cumprimento das mesmas.

Américo Lourenço, Sines

Mimar ou não mimar os alunos do Técnico

Posso pronunciar-me embora não seja doutor, apenas profissional de engenharia durante 39 anos? Citou o prof. Arlindo Oliveira, no artigo publicado na edição de segunda-feira, Karl Popper (não tolerar ideologias intolerantes), Lukianoff e Haidt (mimar os jovens universitários pode trazer problemas), e referiu a bipolarização nos EUA entre a direita tolerante (observo que o lobo da fábula também defendia a tolerância perante o cordeiro) e a esquerda iliberal do “cancelamento” e “woke "(como talvez dissesse Sophia, “iliberal, eu?” é que há esquerda que não quer “cancelamentos"). Por mim, sem querer exacerbar extremos, gostaria de citar Freud, “a substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade constitui o passo decisivo da civilização”, e de criticar a ilusão de que notas elevadas como critério seleccionam os melhores engenheiros, numa altura em que a personalidade evolui. Como dizia Dirac, engenheiros resolvem os problemas, não fazem ciência pura, que venham depois os matemáticos e os físicos teóricos, com óptimas médias, explicar como o impulso de Dirac funciona.

Fernando Santos e Silva, Lisboa

A súbita compreensão pela melhoria salarial

Depois de rejeitar uma actualização digna dos salários da função pública, o primeiro-ministro teve uma súbita compreensão da melhoria salarial, (incentivo nos trabalhadores, mais produção e mais salário põe a economia a mexer, etc.) querendo que as empresas façam “um esforço” para que haja “justiça remunerativa” nos salários médios. Costa dá uma esmola de 0,9% para a Administração Pública e pede ao patronato que até ao fim da legislatura aumente em 20% os salários médios(!). Não dá o exemplo em subir os ordenados de quem serve o Estado, e, sabe-se que toda a massa salarial na iniciativa privada tem por base o valor que se paga aos funcionários públicos e governando com maioria absoluta tem todas as condições para o fazer, mas em contrapartida, quer mais salário médio... Costa é pródigo nas contradições.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas