Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Actualizado às 16h48

​► As forças ucranianas recuaram esta quarta-feira para os arredores de Severodonetsk devido a uma nova ofensiva russa, avançou o governador regional, Serhii Gaidai.

​► Mais de mil militares ucranianos e mercenários estrangeiros que se renderam na Azovstal, em Mariupol, foram transferidos para a Rússia na sequência de uma investigação.

​► O Ministério da Defesa ucraniano anunciou esta quarta-feira que a Rússia devolveu à Ucrânia os corpos de 210 combatentes mortos em Mariupol, a maioria soldados que defenderam o complexo siderúrgico de Azovstal.

​► O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse esta quarta-feira esperar que as questões relacionadas com a exportação de cereais dos portos da Ucrânia possam ser resolvidas, desde que Kiev desmine as águas ao seu redor. O Kremlin disse ainda que, para que os cereais russos cheguem aos mercados internacionais, as sanções ao país devem ser levantadas.

​► A Ucrânia, por sua vez, classificou como “palavras vazias” as garantias de Lavrov de que Moscovo não irá tirar proveito da situação se Kiev permitir que os navios com as exportações de grãos naveguem em segurança pelo Mar Negro.