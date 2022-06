Bater no fundo, sobreviver, sonhar: a voz dos excluídos do Porto sobe ao palco

Durante um ano, pessoas em situação de sem-abrigo contaram as suas histórias e, com elas, deram corpo a um espectáculo. É! chega esta quarta-feira ao Teatro do Campo Alegre.

De todas as lições que a arte ofereceu a José Miguel, a da relatividade das coisas é talvez a mais importante. A dimensão das dores e alegrias, aprendeu, não se mede numa escala isolada nem é para sempre: “Tudo é relativo”, declara numa conversa feita numa roda com uma dúzia de participantes do projecto municipal “SOmOS”, que esta quarta-feira encerra com o espectáculo É!, no Teatro do Campo Alegre (21h30, entrada livre com reserva obrigatória). “Conheci aqui histórias de vida incríveis. A pessoa às vezes pensa que tem os piores problemas do mundo e não tem…”