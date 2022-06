Quer visitar o Japão? Pode, mas terá que ter um acompanhante

Os turistas estrangeiros que visitam o Japão serão obrigados a usar máscaras, fazer um seguro médico privado e ser acompanhados durante toda a sua estadia, disse o governo, à medida que planeia a abertura gradual após dois anos de restrições relacionadas com a covid-19.

Somente visitantes em pacotes turísticos serão permitidos durante a primeira fase de reabertura, a partir de 10 de Junho, disse à Reuters a Agência de Turismo do Japão (JTA), acrescentando que os guias das agências de viagens que acompanham os visitantes terão que garantir que usem máscara.

“Os guias turísticos devem frequentemente lembrar os participantes das medidas necessárias de prevenção, incluindo o uso e a remoção da máscara em cada etapa da visita”, sublinha a JTA nas suas directrizes. Mesmo ao ar livre, o uso de máscara deve continuar em situações em que as pessoas estão muito próximas.

Recorde-se que o Japão impôs das vigilâncias de fronteiras mais rígidas de todo o mundo ao longo da pandemia, proibindo a entrada de quase todos os não-residentes.

À medida que a maior parte do resto do mundo vai aligeirando os bloqueios, o Japão também vai relaxando as suas regras. O governo começou recentemente a suavizar a utilização de máscaras para o público em geral, apesar de grande parte dessas medidas serem omnipresentes. Usar máscara para evitar a propagação de germes e para evitar contacto com o pólen já era comum no Japão antes desta pandemia.

Entretanto, o Japão realizou tours de teste de grupos de cerca de 50 pessoas no mês passado, a maioria deles agentes de viagens. James Jang, agente de viagens da Austrália que participou num desses tours, concorda que, por enquanto, as regras afastam alguns visitantes, nomeadamente o facto de o forasteiro ter que ter um acompanhante a toda a hora: “O custo de ter um guia o tempo todo pode desencorajar os turistas.”

Em 2019, o Japão recebeu 31,9 milhões de visitantes estrangeiros.