Mais de metade das empresas já atingiram ou superaram actividade pré-pandemia

No “Inquérito Rápido e Excepcional às Empresas” do INE de Maio, no que diz respeito às perspectivas para este ano, face a 2021, 54% das empresas antecipam um aumento do volume de negócios.

Mais de metade (56%) das empresas já alcançaram ou ultrapassaram o nível de actividade pré-pandemia e 54% perspectiva facturar mais este ano do que em 2021, avançou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo os resultados do “Inquérito Rápido e Excepcional às Empresas – Edição de Maio de 2022” do INE, já no sector do ‘alojamento e restauração’ a proporção de empresas que já atingiram os níveis de actividade pré-pandémicos é inferior – 37% - e a percentagem de empresas que perspectivam um aumento do volume de negócios face ao passado é mais significativa (75%).

A percentagem de empresas que já alcançaram ou ultrapassaram o nível pré-pandemia aumenta com a dimensão - 47% nas micro empresas e 63% nas grandes empresas, destacando-se o sector da ‘construção e actividades imobiliárias’ com a maior percentagem de empresas que já restabeleceram as condições normais de actividade (93%) e em que a actividade alcançou ou ultrapassou o nível pré-pandemia (65%).

Quanto às perspectivas para este ano, face a 2021, 54% das empresas antecipam um aumento do volume de negócios em 2022 e apenas 14% prevêem uma redução, sendo que 17% das empresas estimam aumentos do volume de negócios entre 5% e 9%, 14% aumentos entre 10% e 19%, e apenas 6% das empresas prevêem aumentos iguais ou superiores a 40%.

O inquérito aponta ainda que, para 83% das empresas, “a actual conjuntura internacional, em particular o conflito na Ucrânia, o aumento dos custos energéticos e a dificuldade no acesso a matérias-primas, tem um impacto ‘negativo’ ou ‘muito negativo’ na evolução do volume de negócios em 2022 (sendo muito negativo para 35% das empresas)”, destacando-se os sectores da ‘indústria e energia’ (90%) e dos ‘transportes e armazenagem’ (87%) com as maiores percentagens de empresas com este entendimento.

A flexibilização dos pagamentos fiscais e diferimento das contribuições para a Segurança Social é a medida de apoio público referida por uma maior proporção de empresas como ‘relevante’ ou ‘muito relevante’ (37%), seguida da compensação fiscal das subidas da receita do IVA nos combustíveis e alterações fiscais em sede de ISP e IUC (34% e 33%, respectivamente).

Ainda assim, e de acordo com o INE, “assumindo a ausência de medidas de política adicionais, 82% das empresas afirmam conseguir permanecer em actividade sem restrições em 2022”, enquanto 17% esperam permanecer em funcionamento, mas com paragens ou reduções de produção/actividade e apenas 1% das empresas devem encerrar temporária ou definitivamente em 2022.

O sector da ‘indústria e energia’ apresenta uma percentagem superior de empresas que reporta conseguir permanecer em funcionamento, mas com paragens ou reduções de produção/actividade (25%).

Do inquérito do INE resulta ainda que as empresas apontam um crescimento anual dos salários médios de 4,2% em 2021 e perspectivam uma subida de 5,2% para 2022, destacando entre os motivos “muito relevantes” para este aumento salarial “o aumento do salário mínimo e a necessidade de reter os trabalhadores (28% e 27%, respectivamente)”.