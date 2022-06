Segundo Joker a caminho: Folie à Deux é o título da sequela

“Folie à deux” é um termo que designa um raro transtorno psiquiátrico em que duas ou mais pessoas partilham os mesmos sintomas psicóticos. E é também é o título do guião que vemos Joaquin Phoenix a ler numa foto partilhada esta terça-feira pelo realizador Todd Philllips nas suas redes sociais. Ou seja, é o título da sequela de Joker, o filme fenómeno de 2019, nos antípodas da acção e do tom do cinema de super-heróis da actualidade. Apesar de, por enquanto, não se saber nada mais do que isto, já se especula sobre o que aí virá.

Uma capa vermelha com o título inscrito — Joker: Folie à Deux – Escrito por Scott Silver & Todd Philips —, e uma foto de Joaquin Phoenix, sentado numa cadeira, cigarro na boca e óculos escuros, janela aberta para a paisagem de Los Angeles. São as duas imagens que o realizador divulgou e que constituem, até ao momento, a única informação disponível sobre a obra que dará sequência à narrativa do nascimento do vilão de Gotham City, arqui-inimigo de Batman,. No filme de 2019, do qual o Homem Morcego está ainda ausente, aquele que virá a ser conhecido como Joker é ainda um aspirante a comediante, batido pela vida, que se revolta com a sua condição através de actos de violência perversa, lunática, niilista, que o transformam em herói do povo numa sociedade corrupta e decadente.

Nomeado para 12 Óscares, o filme daria a Phoenix o de Melhor Actor e à compositora islandesa Hildur Guðnadóttir o de Melhor Banda Sonora. Transformar-se-ia em blockbuster de impacto cultural relevante, sendo lido como comentário à desigualdade e à desumanidade da sociedade contemporânea.

Quanto à sequela, como escrevemos, nada mais se sabe neste momento além daquilo que o post de Todd Phillips nos revela. O suficiente, naturalmente, para especular: escreve-se que o título poderá induzir que o novo filme trará a cena a companheira de Joker na BD, Harley Quinn, criada por Paul Dini e Bruce Timm na DC Comics e que surgiu nas pranchas de Batman em 1992. No cinema, foi interpretada pela actriz australiana Margot Robbie em três filmes — Esquadrão Suicida, em 2016, Birds of Prey (e a Fantabulástica Emancipação de Uma Harley Quinn), de 2020, e O Esquadrão Suicida, de 2021). Em Junho do ano passado, em declarações à Entertainment Weekly, Margot Robbie afirmava: “Não sei quando vamos vê-la [Harley Quinn] novamente. Estou tão curiosa quanto toda a gente.”