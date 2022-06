Quarta na TV: um oceano de estreias e mistérios para Ser e Ter

CINEMA

Fuga de Pretória

Cinemundo, 17h10

Realizado por Francis Annan, segundo um argumento seu e de L.H. Adams, baseia-se na história verídica de dois jovens activistas brancos anti-apartheid que foram presos, em 1978, por pertencerem ao partido de Nelson Mandela. No elenco entram Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian Hart, Mark Leonard Winter e Ratidzo Mambo.

Passageiros

SyFy, 22h15

Numa nave espacial concebida para transportar milhares de pessoas em hibernação até um planeta-colónia, uma das câmaras abre-se acidentalmente 90 anos antes da chegada ao destino. O inquilino depara-se com uma perspectiva assustadora: ficar sozinho no espaço o resto da vida... A não ser que mais alguém desperte. Nomeado para dois Óscares, Passageiros é um drama de ficção científica recheado de dilemas morais e filosóficos, com realização de Morten Tyldum e protagonismo entregue a Chris Pratt e Jennifer Lawrence.

Cartas de Iwo Jima

Hollywood, 1h

“Lado B” do díptico de Clint Eastwood sobre a batalha de Iwo Jima. Enquanto As Bandeiras dos Nossos Pais partia da icónica imagem de cinco marines a erguerem a bandeira dos EUA no Monte Suribachi, Cartas de Iwo Jima aborda o acontecimento na perspectiva dos combatentes japoneses.

SÉRIES

Detective Maria Kallio

Fox Crime, 22h

Estreia. Em dez episódios, debitados à quarta-feira, a série criminal finlandesa desmonta a fama de paz e prosperidade dos países nórdicos ao focar-se no dia-a-dia da detective que lidera a Unidade de Homicídios num subúrbio de Helsínquia, interpretada por Elena Leeve.

The Girlfriend Experience

TVCine Emotion, 22h10

Começa a segunda temporada da versão televisiva do filme Confissões de Uma Namorada de Serviço, de Steven Soderbergh (aqui produtor executivo), criada por Lodge Kerrigan e Amy Seimetz. Continua a apontar a câmara ao mundo das acompanhantes de luxo, mas noutro prisma e com personagens e histórias diferentes. Duas narrativas desenvolvem-se em paralelo: uma em Washington D.C., na promiscuidade da política e do poder financeiro, e outra no Novo México, onde uma mulher em fuga de uma relação abusiva é colocada pelo programa de protecção de testemunhas. Anna Friel, Louisa Krause e Carmen Ejogo assumem os papéis principais.

DOCUMENTÁRIOS

Entre as Baleias

Odisseia, 16h

Estreia. Neste Dia Mundial dos Oceanos, o canal mergulha nos hábitos, nos comportamentos e também na beleza de grandes cetáceos como o cachalote, a baleia-azul ou as orcas do Árctico, nos seus habitats naturais. Emitida às quartas e quintas, até ao final de Junho, a série documental inaugura o ciclo Mês dos Oceanos.

Great Global Cleanup

Discovery, 21h

O actor Zac Efron é o anfitrião de um documentário que regista acções de recolha de lixo nas praias californianas, com a colaboração de Zach King, de outras celebridades e de organizações ecológicas. O intuito é mostrar o impacto global que pequenos gestos podem ter na protecção do planeta. O programa é emitido durante um especial dedicado ao Dia Mundial dos Oceanos, em que também entram Oceano Profundo (às 14h20), Expedition Deep Ocean (16h15), Perigo de Extinção (22h) e História Natural com Ian Shive (23h50).

Ser e Ter

TVCine Edition, 22h

Vencedor de um César e nomeado para um BAFTA, o filme de Nicolas Philibert passa-se numa escola primária da região de Auvergne, em França. Ali trabalha Georges Lopez, o dedicado professor de uma turma em que convivem crianças dos quatro aos dez anos. Ensina-as a pintar, aprender as letras do alfabeto, contar ou até fazer crepes. A ano e meio da reforma, dá uma lição de vida aos seus alunos.

Vida Activa: O Espírito de Hannah Arendt

RTP2, 22h54

Documentário sobre a teórica política e filósofa Hannah Arendt (1906-1975), que cunhou o termo “banalidade do mal” ao escrever sobre o julgamento de Adolf Eichmann para a revista The New Yorker. Realizado por Ada Ushpiz, tenta contextualizar as reflexões de Arendt e aprofundar uma visão sobre o pensamento da autora, falando tanto com detractores quanto com apoiantes.