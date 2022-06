Varíola-dos-macacos: Portugal regista recorde de novos casos com mais 25 infectadas

Já são mais de mil casos confirmados em todo o mundo. Desde que foi confirmado o primeiro caso no Reino Unido, há um mês, já foram diagnosticadas mais mil pessoas com varíola-dos-macacos. Portugal subiu esta quarta-feira o número de infectados para 191. É a maior subida desde o primeiro anúncio de casos em território português.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) confirmou 25 novos casos em Portugal, mantendo-se a tendência desde o anúncio dos primeiros infectados: todos homens, a maioria abaixo dos 40 anos, e quase todos na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os casos confirmados encontram-se em acompanhamento clínico e estão todos estáveis.

Desde o primeiro infectado conhecido, a 7 de Maio, que o número de casos confirmados tem subido, bem como os países afectados. Em quase 30 países onde a doença não é endémica, já há mais de mil casos confirmados esta quarta-feira. Portugal mantém-se como país com mais infectados por milhão de habitantes, sendo ultrapassado em números absolutos pelo Reino Unido (302) e Espanha (198).

Canadá avisa sobre risco para quem viaja para Portugal

Esta terça-feira, a agência pública de saúde canadiana emitiu um aviso sobre o risco acrescido de viagem para países como Portugal, Estados Unidos, Reino Unido ou Espanha. São quase 30 países para os quais o Canadá alerta devido ao ​varíola-dos-macacos (ou VMPX, na sigla em inglês).

O aviso de nível 2 – um nível abaixo da recomendação de evitar todas as viagens não essenciais – recomenda maiores precauções para os viajantes e afirma que poderão existir atrasos no regresso ao país, caso sejam infectados, ou ter de ser submetidos a isolamento no Canadá.

O Canadá confirmou 81 casos no país esta terça-feira, a maioria na região do Quebeque. É o país fora da Europa, onde a doença não é endémica, com mais pessoas infectadas.

Estados Unidos removem recomendação de máscara

Esta terça-feira, os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos removeram a recomendação de máscara das recomendações para todos os viajantes “porque causou confusão”. A recomendação explicitava: “Use a máscara. Usar máscara pode ajudar a proteger-lo de várias doenças, incluindo VMPX.”

Do que conhecemos do vírus, a transmissão ocorre sobretudo a partir de contacto próximo, apesar de também acontecer com gotículas (tosse ou espirros) e contacto com materiais infectados ou com as lesões provocadas pela doença.

Ainda assim, a possibilidade de transmissão por via aérea existe, principalmente em contactos próximos e prolongados. Os CDC mantém no seu site a nota de que o vírus se pode “disseminar a partir de secreções respiratórias durante contacto prolongado cara a cara.

A DGS, nas suas medidas de saúde pública, também considera como um contacto a partilha do mesmo espaço físico sem distanciamento superior a um metro com um caso suspeito ou confirmado, indicando também esta possibilidade de transmissão aérea.