Dúvida: onde depositar cápsulas de café usadas?

O destino correcto das cápsulas de café usadas suscita muitas dúvidas. Vão para o lixo comum? Como são de plástico ou metal, podem seguir para o ecoponto amarelo? E, se sim, temos de esvaziá-las previamente? A melhor forma de tratar estes resíduos é, sem dúvida, devolvê-los às empresas que os comercializam para que possam ser valorizados. “É verdade que nem todas as marcas o fazem, mas neste caso cabe ao consumidor pressionar a empresa para que esta assuma a responsabilidade da reciclagem”, sugere Susana Fonseca, membro da associação ambientalista Zero.

Se não forem devolvidas às marcas, as cápsulas terão infelizmente de ser depositadas no lixo comum. Estes invólucros com pó de café não devem ser colocados no ecoponto amarelo não só porque não são considerados embalagens, mas também devido ao facto de conterem resíduos orgânicos. Os ecopontos estão preparados para receber apenas embalagens (sendo os artigos de papel a única excepção à regra). Por exemplo: as caixas de papelão onde estão acondicionadas as cápsulas nos pontos de venda podem seguir para o ecoponto azul. Isto porque são embalagens, mas as cápsulas que estão ali contidas não o são. E, por isso, são excluídas dos ecopontos.

Para elucidar os consumidores, a Sociedade Ponto Verde criou uma conta WhatsApp na qual o primata Gervásio – personagem que se tornou a imagem de marca da empresa, há 22 anos, numa famosa campanha de comunicação – responde todas as dúvidas. Colocámos a questão acima ao Gervásio e tivemos a seguinte resposta: “Para minimizar o seu impacto ambiental, muitas marcas já investiram num sistema de recolha e reciclagem próprio para estes resíduos, como é o caso da Nespresso, Dolce Gusto e Delta Q. Estas marcas têm pontos de recolha nas lojas e algumas fazem inclusivamente a recolha destes resíduos em casa, caso faça uma encomenda online de novas cápsulas.” Quem quiser testar este canal de comunicação, deve guardar no telemóvel o número do Gervásio (914 619 286) e enviar questões usando a aplicação WhatsApp.

Há supermercados que também fazem recolhas deste tipo de resíduo, reencaminhando as borras para compostagem e os plásticos ou metais para a reciclagem. O Pingo Doce afirma ter o Capsulão disponível em mais de 300 lojas no país, prometendo enviar o pó de café para locais onde possa ser usado como fertilizantes orgânicos. Já o Continente (empresa detida pela Sonae, dona do PÚBLICO) organiza uma recolha semelhante em seis pontos localizados no Norte do país: Matosinhos, Maia Jardim, Vila do Conde, Gulpilhares, S. João Foz (Porto) e, por fim, Lavra.