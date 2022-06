Presidentes da Polónia e da Eslováquia vão a Braga falar com Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou nesta terça-feira que os presidentes da República da Polónia e da Eslováquia vão deslocar-se a Braga na quarta-feira para falarem consigo sobre “a situação internacional”.

O anúncio foi feito pelo chefe de Estado Português esta noite, à chegada a Braga para as comemorações do 10 de Junho.

“Teremos um ponto que não estava previsto no programa, que não tem a ver com o 10 de Junho, mas amanhã [quarta-feira] teremos dois chefes de Estado que virão cá a Braga para se encontrar comigo, para falar da situação internacional que se vive, e no dia seguinte estarão com o senhor primeiro-ministro. São o senhor Presidente da Polónia e a senhora Presidente da Eslováquia” disse Marcelo, aos jornalistas.

O Presidente da República disse ainda que o encontro foi pedido pelos seus homólogos, Andrzej Duda, Presidente da República da Polónia, e por Zuzana Caputová, Presidente da República da Eslováquia, desconhecendo o que ambos pretendem.

“Eles pediram para falar comigo e depois com o senhor primeiro-ministro. Veremos o que eles querem”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Custos da guerra

Na mesma ocasião, Marcelo defendeu que é preciso tomar medidas para “mitigar” os custos da guerra na vida das famílias e das empresas, mas escusou-se a pronunciar-se especificamente sobre o plano de reestruturação da TAP. O Presidente espera que a guerra tenha “um epílogo positivo e o mais rápido possível”.

“Não vale a pena esconder aos portugueses que isso [prolongamento da guerra] tem um custo, como tem para todo o mundo, e que vai ter de se ir mitigando os custos na vida das famílias e na vida das empresas”, referiu.

A presidente da comissão executiva (CEO) da TAP, Christine Ourmières-Widener, disse nesta terça-feira que o custo mais elevado do combustível e a valorização do dólar americano (USD) são obstáculos que tornam mais difícil a realização do plano de reestruturação.

“Os custos de combustível mais elevados e a valorização do USD [dólar americano] são obstáculos que tornam mais difícil a realização do plano”, apontou a responsável, acrescentando que os custos estimados com combustível são cerca de 300 milhões de euros superiores ao anteriormente previsto e 200 milhões superior a 2019”, disse a responsável, na Assembleia da República.

Questionado sobre estas declarações, Marcelo disse que não iria comentar, por não ter dados. “Não tendo dados, tudo o que dissesse, era sem base concreta”, referiu.

O Presidente preferiu pôr a tónica nos “custos” da guerra e na necessidade de “fazer tudo o que se possa para que o desejo da guerra ser mais curta do que longa se concretizar”.

“Quanto mais demorar, mais custos há”, rematou.