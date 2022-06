Pareceres das ordens profissionais voltam a ser contra a legalização da eutanásia

Embora os quatro projectos de lei de legalização da morte medicamente assistida que nesta quinta-feira sobem ao plenário tenham aprovação praticamente garantida, os diversos pareceres de entidades externas consultadas para o processo legislativo voltam a recusar a aprovação do recurso à eutanásia. Mais: apenas o diploma do Bloco será discutido tendo já recebido pareceres - os textos do PS (apresentado há um mês mas apenas entregue no Parlamento há três semanas), do PAN e da Iniciativa Liberal (IL) chegam ao debate sem que tenham, pelo menos até esta segunda-feira, sido apreciados pelas ordens dos Médicos e dos Enfermeiros ou pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.