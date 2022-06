És cientista? A Pfizer tem 60 mil euros para os melhores projectos de investigação

Estão abertas as candidaturas para os Prémios Pfizer. Com o intuito de “contribuir para a dinamização da investigação em Ciências da Saúde em Portugal”, a Sociedade das Ciências Médicas de Liusboa (SCMED) e a Pfizer atribuem dois prémios anuais: o de investigação básica e o de investigação clínica, cada um no valor de 30 mil euros.

De acordo com o regulamento, os prémios deverão distinguir a melhor investigação em cada área, sendo que podem ser elaborados por investigadores nacionais ou estrangeiros, e ser “total ou parcialmente realizado em instituições portuguesas”.

As candidaturas devem ser enviadas até 9 de Julho para o email do secretariado da SCMED (premiosscmed@gmail.com). Devem ser redigidas em inglês e deve constar um artigo científico, um resumo em português, CV dos investigadores principais, entre outros requisitos que podem ser consultados no regulamento.

O júri vai ter em conta a originalidade e relevância científica do projecto, a “utilidade/aplicabilidade expectável dos resultados da investigação”, a qualidade do CV e a existência de colaborações com outras instituições.

Prevê-se que a decisão do júri seja anunciada até 30 de Outubro e que a entrega dos prémios aconteça em Novembro.