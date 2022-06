Algumas mulheres temem a velhice como as crianças receiam o escuro

Quem já vai mais adiantado na idade que me ajude. Tenho 44 anos. Eu sei que é inevitável mas não estou preparada para as rugas, quilos a mais e pele manchada, a perder a firmeza. Parece fútil, mas não é. Não vejo encanto nenhum no envelhecimento. O espelho começa a devolver uma imagem diferente da que sinto por dentro. Gosto demasiado da vida e, nos sinais do envelhecimento, vejo decadência e aproximação da morte. Os quilos a mais, por exemplo, não consigo entender. Que raio me está a acontecer? Não mudei a alimentação, sempre comi todo o tipo de porcarias. Olho para o meu corpo e socorro! — por vezes vejo o corpo da minha mãe. Juro que não consigo encaixar a ideia de me ver como uma pessoa velha.

Há mais de dois meses que como alface e pouco mais. Há dez anos estaria macérrima; agora, apesar do esforço e da fome, pareço uma lontra. Não me vou habituar a isto, não vou. Quero ter o corpo que tinha. Este não me serve. Acredito que muitas mulheres sintam o mesmo.

Há apenas umas décadas, as mulheres de quarenta anos eram retiradas do mercado, colocadas no catálogo das avós. Hoje queremos viver bem, ter bom aspecto, sendo ou não avós, mas esta mudança é muito recente. E se a cabeça quer que o corpo acompanhe como dantes, há mudanças assinaláveis, não há como desmenti-lo. Não quero parecer mais nova, quero continuar a ter bom aspecto.

Tenho falado com amigas sobre isto. Muitas já começaram o percurso da estética invasiva. Eu tenho dúvidas. Não quero parecer um leitãozinho ferroado por uma dezena de abelhas. Acho que pode ficar esquisito; pelo que tenho visto, acontece demasiadas vezes. De uma forma geral, as mulheres, não só as de quarenta anos, têm tanto medo de envelhecer como as crianças temem o escuro. Isto porque, socialmente, existimos no mundo durante muitos séculos como adornos belos e frescos para a pura satisfação dos homens. Por isso, hoje, ainda tememos não sermos amadas por homens, mulheres, quem quer que seja, se não estivermos aprazíveis aos olhos dos outros.

O envelhecimento para as mulheres ainda é cruel, convenhamos que não é bonito de se ver. Muitas tornam-se rejeitadas, invisíveis, são preteridas nos trabalhos e nos casamentos por raparigas mais novas. As mulheres sabem que é inevitável que aconteça, envelhecer faz parte do percurso da vida, mas, como uma criança pequena, têm a esperança fictícia de que alguém mantenha nessa caminhada uma luz de presença sempre acesa.