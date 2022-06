Um país a perder representação

Paulatinamente, com cada vez menos a acreditarem numa regionalização que ajudaria a equilibrar forças e a suscitar a competitividade interna, há um país que vai deixando de ter expressão.

Como é que o “deserto de notícias”, a abstenção nas eleições do PSD e a crise na Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) estão ligados? O exercício não é pacífico, até porque para cada uma das situações há múltiplas razões que se conjugam para o resultado final, mas será interessante olhar para elas como sinais avançados de uma grande parte do país que vai perdendo capacidade de estar representado no centro das decisões.