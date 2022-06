Johnson lambe as feridas e quer “seguir em frente”, mas os tories rebeldes avisam: “Ainda não acabou”

Primeiro-ministro britânico fez discurso optimista no Conselho de Ministros, depois de ter sobrevivido a uma moção de desconfiança interna. Críticos e opositores insistem na demissão e lançam mês de Junho cheio de desafios para o líder conservador.

Na ressaca da votação de uma moção de desconfiança que, ainda que superada, revelou a verdadeira dimensão da oposição interna ao primeiro-ministro – mais de 40% dos deputados do Partido Conservador votaram a favor do afastamento de Boris Johnson –, o núcleo duro do Governo britânico fez por mostrar unidade, determinação e confiança para os desafios que aí vêm.