Eurodeputados agitam com moção de censura a Von der Leyen por causa da aprovação do PRR da Polónia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, corre o risco de enfrentar uma moção de censura no Parlamento Europeu, por causa da sua decisão de aprovar o Plano de Recuperação e Resiliência da Polónia sem terem sido resolvidas as irregularidades que põem em causa a independência do sistema judicial do país, e sem que o Governo de Varsóvia se comprometa a respeitar e cumprir as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia.