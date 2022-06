100 dias de guerra na Ucrânia e o sistema internacional

Neste primeiro episódio discutem-se os efeitos da guerra na Ucrânia no sistema internacional. Antes, umas ideias sobre a monarquia britânica, sobre o Afeganistão e sobre os perigos do activismo. No fim, sugestões para a semana.

O podcast de Alexandre Guerra, Diogo Noivo e Cátia Moreira de Carvalho é o mais recente podcast na rede do PÚBLICO. O objectivo é discutir a actualidade política internacional de forma serena e séria, sempre com atenção às necessidades dos ouvintes.