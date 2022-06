Bicicleta+Comboio, uma relação de sucesso

O transporte ferroviário é um meio de transporte fiável, confortável e capaz dos mais altos níveis de serviço. Mas face à dispersão urbana, tem a desvantagem de ser pouco “capilar”. A articulação com o tecido construído nas áreas metropolitanas tem de ser feito com recurso a outros meios de transporte que fazem a captação dos passageiros para o comboio. Essa abordagem multimodal nem sempre é eficaz e cada uma das soluções estará presa aos seus próprios problemas e desvantagens. Os autocarros são mais propensos a atrasos, o automóvel particular exige extensas áreas de estacionamento e provoca congestionamento, e quem vai a pé dificilmente o faz se a distância for superior a 1km. Todas estas limitações levam a que o recurso ao automóvel particular seja para muitos a opção mais óbvia e cómoda, com as consequências já mais que identificadas.